Haberler

Şanlıurfa'da Araç Çarparak Çizgili Anadolu Sırtlanını Öldürdü

Şanlıurfa'da Araç Çarparak Çizgili Anadolu Sırtlanını Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan nesli tükenmekte olan bir çizgili Anadolu sırtlanı, bir araç çarpması sonucu telef oldu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde aracın çarptığı çizgili Anadolu sırtlanı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında yaşandı. Halfeti ilçesine giden vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir havyan leşi fark etti. Araçlarından inen vatandaşlar, yerdeki hayvanın nesli tükenmek üzere olan çizgili Anadolu sırtlanı olduğunu gördü.

Hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi

Türkiye'nin yüreğini parçalayan olayda acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Ali Koç'un başını ağrıtacak sözler

Ali Koç'a verdi veriştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.