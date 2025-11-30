Haberler

Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Birecik ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mahallede paniğe yol açılırken, can kaybı yaşanmadan büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanının 5. katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Balkonda çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sararak hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yan binalara sıçramasını önledi. Yoğun çaba sonucu kontrol altına alınan yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
