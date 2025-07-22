Şanlıurfa'da Apartman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanın 11'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi dumandan etkilendi ve dairede maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da bir apartmanın 11'inci katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 3 kişi dumandan etkilendi, dairede de maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 11'inci katında çıktı. Yangının fark edilmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairede hasar oluştu.
3 kişi dumandan etkilendi
Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA