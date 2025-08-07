Şanlıurfa'da Akraba Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde Doğlupınar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda, Cemal Ç. (42) başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken İbrahim Halil Ç. (34) ise kurşunla hafif yaralandı. Olayda kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha başlarına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

