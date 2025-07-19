Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 2 araçta hasar oluştu. Soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da akraba olan aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sırasında taraflara ait 2 araçta hasar da oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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