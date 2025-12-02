Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, kırsal Sultantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan H.İ. (43) ile M.M. (50) ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan biri muhtar 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA