Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ve 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin için arama çalışmaları 3. günde de sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi için arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'i (23) arama çalışmaları sürdürülüyor. Bölgedeki arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri tarafından 3'üncü gününde de devam etti.

Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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