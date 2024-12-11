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Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi, Yola Tonlarca Yakıt Döküldü

Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi, Yola Tonlarca Yakıt Döküldü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tonlarca yakıt yola döküldü. Sürücü yara almadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tonlarca yakıt yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerin deposundaki akaryakıt yola döküldü. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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