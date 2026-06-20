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Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına yılan düştü

Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına yılan düştü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay anında arabada bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın düştüğü anda arabanın içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı GAP 3. Etap Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, ağaçtan bebek arabasının üzerine yılan düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde alarak doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanın arabanın içine düştüğü anda içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Yetkililer, yaz aylarında mesire alanları ve yeşil bölgelerde yılan ve diğer haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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