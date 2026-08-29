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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarmadan Kaçamadı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarmadan Kaçamadı
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Şanlıurfa’da "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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