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Şanlıurfa'da 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A., Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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