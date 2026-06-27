Şanlıurfa'da 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A., Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı