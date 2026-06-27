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Şanlıurfa'da evinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da evinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 70 yaşındaki yaşlı adam evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta meydana geldi. Mahalleden silah sesleri duyulması üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Silah seslerinin geldiği eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Doğan'ın (70) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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