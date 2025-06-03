Şanlıurfa'da 6 Yaşındaki Kıza Otomobil Çarptı, Sürücü Kaçtı

Şanlıurfa'da 6 Yaşındaki Kıza Otomobil Çarptı, Sürücü Kaçtı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Hiranur T.'ye bir otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Sürücünün, küçük çocuğu olay yerinde bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Hiranur T.'ye çaptı. Küçük kız yaklaşık 5 metre havaya fırlayıp yere düşerken vicdansız sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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