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Siverek'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siverek'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamu kurumlarını araç kullanarak dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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