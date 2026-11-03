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Şanlıurfa'da 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı

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Şanlıurfa'da 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı
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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalandı. Yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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