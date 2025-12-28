Haberler

Şanlıurfa'da 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 43 bin paket kaçak sigara ve bin 440 elektronik sigara ele geçirdi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 500 bin Türk Lirası olan 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
