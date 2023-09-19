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Şanlıurfa'da 4 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Günak, Harun Günak, Samet Günak ve Ramazan Günak tutuklandı. Nöbetçi hakimlik şüphelilerden Özhan B. ile hasta olarak hastaneye giden ve olaya karıştığı belirlenen Bünyamin G.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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