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Şanlıurfa'da 3 kadın muhabire saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabirine saldıran şahıs tutuklandı. Şahıs, otobüste yaşlı bir adamı darbetmiş, iddiaya göre muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulunmuş ve kendisini çeken muhabirlere saldırmıştı.

Şanlıurfa'da röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabirini darbeden şahıs tutuklandı.

Olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Şehiriçi yolcu otobüsündeki yaşlı bir adam ile tartışan Hakan K. isimli şahıs, küfür ettikten sonra tekme atarak yaşlı adamı darbetti. Öyle otobüsten indikten sonra karşılaştığı Şanlıurfa'nın yerel televizyonuna röportaj veren şahıs, iddiaya göre kadın muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin tepki göstermesi üzerine sinirlenen şahıs cep telefonu ile kendisini çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı. Saldırıda muhabirler hafif şekilde yaralandı. Muhabirlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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