Şanlıurfa'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs yakalandı. JASAT ve Haliliye Jandarma unsurlarının ortak çalışmasıyla Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
