Haberler

Şanlıurfa'da 18 cm'lik dev çekirge şaşkınlık yarattı

Şanlıurfa'da 18 cm'lik dev çekirge şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda dev bir çekirge fark etti. Cep telefonuyla görüntülenen bu türün 'dev etçil çekirge' (Saga) olduğu, tarım zararlılarıyla beslenip ekosisteme faydalı ve insanlara zararsız olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında fark ettiği yaklaşık 18 santimetre uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde arazide hareket eden böceği fark eden mahalle sakini, yakından incelediği canlının büyüklüğü karşısında hayrete düştü. Daha sonra cep telefonuyla çekirgeyi kayda alan vatandaş, gövde uzunluğunun yaklaşık 14 santimetre, antenleriyle birlikte toplam uzunluğunun ise 18 santimetre olduğunu belirtti.

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum"

Böyle bir çekirgeyi daha önce görmediğini ifade eden mahalle sakini, görüntüleri çektikten sonra canlıyı doğal ortamına bıraktı.

Halk arasında "dev etçil çekirge" olarak bilinen ve bilimsel adı "Saga" olan türün, tarım zararlılarıyla beslendiği, ekosistem açısından faydalı ve insanlara karşı zararsız olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti

Askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı

AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu