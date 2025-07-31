Şanlıurfa'da 15 Gündür Kayıp 50 Yaşındaki Adam İçin Endişe

Şanlıurfa'da işten çıktıktan sonra ortadan kaybolan 50 yaşındaki şahıstan 15 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Temmuz günü yaşandı. Saat 18.30'da işten çıkan 50 yaşındaki İdan Eren, iddiaya göre otobüse binerek şehir merkezindeki Topçu Meydanına gitti. Gece saat 02.30'a kadar burada kaldığı iddia edilen şahısın, daha sonra ticari bir taksiye binerek ortadan kaybolduğu belirtildi. Eşinden 15 gündür haber alamayan Rukiye Eren, hayatından endişe ettiğini belirtti. Polise kayıp başvurusu da yaptıklarını söyleyen Rukiye Eren, eşinin ticari taksiye bindikten sonra DSİ'ye ait sulama kanalı bölgesine gittiğini, ondan sonra kendisine ulaşamadıklarını söyledi. - ŞANLIURFA