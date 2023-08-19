Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunanlar tutuklandı

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Aranan 2 zanlı da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Aranan 2 zanlı da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Halfeti ilçesinde bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın uygunsuz videolarını da çektikleri iddia edilen şahısların şantaj yaparak farklı zamanlarda çocuğu cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için para istedikleri öğrenildi. Şantajlara dayanamayan kız polise şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 7 zanlıdan 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 2 zanlı da yakalandı

Gruba uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 zanlı da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan F.E. ve E.Ç., işlemleri sonrası sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA