Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Tatarhüyük Mahallesinde meydana geldi. Ömer Faruk Uçan (14), serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınan Uçan, ardından gözden kayboldu. Uçan'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama sonucunda Uçan'ın cansız bedenine ulaştı. Uçan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA