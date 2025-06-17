Şanlıurfa'da 100 Dönümlük Buğday Tarlası Yanarak Kül Oldu

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Şanlıurfa'da 100 Dönümlük Buğday Tarlası Yanarak Kül Oldu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen yangında, 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen yanarak kül oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'da 100 dönümlük buğday tarlası küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüz Mahallesi Çalışkanlar mezrasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen kül oldu. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması, bölge çiftçisini ve mahalle sakinlerini korkuttu. İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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