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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 7 farklı suçtan aranan şahıs 30 yıl 10 ay cezayla tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 farklı suçtan 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 farklı suçtan 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik, yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde 7 farklı mahkemece aranan ve hakkında, Kamu Malına Zarar Verme, İşyerinden, İkametten ve Açıktan Hırsızlık suçlarından toplamda 30 Yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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