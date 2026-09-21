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Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı yakalanıp tutuklandı

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Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı yakalanıp tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 1 Eylül 2025'teki silahlı saldırıya ilişkin hakkında kasten öldürme suçundan arama kararı bulunan firari zanlı, jandarma ve JASAT operasyonuyla yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan firari zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Eylül 2025'te meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin firari zanlı A.Ç.'nin Birecik ilçesinde bir yakınının adresinde saklandığı belirlendi.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla A.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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