Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılıktan 13 yıl 1 ay 15 gün cezalı şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı