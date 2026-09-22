Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılıktan 13 yıl 1 ay 15 gün cezalı şahıs yakalandı

Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılıktan 13 yıl 1 ay 15 gün cezalı şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı