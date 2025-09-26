Şanlıurfa-Adıyaman yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Tülmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA
