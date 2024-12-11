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Sandıklı'da Vatandaşlar Askıda Kalan Aracı Kurtardı

Sandıklı'da Vatandaşlar Askıda Kalan Aracı Kurtardı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada kalan otomobil, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıkarak askıda kalan otomobil çekici tarafından değil vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LD 201 plakalı otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Askıda kalan otomobilini indirmek isteyen sürücü bundan başarılı olamayınca bu defa devreye çevredeki vatandaşlar girdi. Vatandaşlar ve esnaflar çekici beklemeden askıda kalan aracı yaklaşık 10 dakika süren bir müdahale sonrası indirmeyi başardı. Maddi hasarın meydana otomobil ardından yoluna devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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