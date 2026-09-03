Sandıklı'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 12 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır malt kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı