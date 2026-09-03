Haberler

Sandıklı'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Sandıklı'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 76 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 12 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır malt kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri

AK Partili başkan kendi partisini eleştirip Yavaş'a övgüler yağdırdı
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!