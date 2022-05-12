Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza Sandıklı-Hocalar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 06 DN 1312 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Abdullah Malik Basırı (18) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Basırı'nın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan, Karahisar, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title