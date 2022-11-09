İstanbul'da bir motosikletli aniden yola fırlayan atla çarpıştı

İstanbul Sancaktepe'de başıboş gezen at seyir halinde olan motosikletle çarpıştı. Yere düşen motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırırken, at ise koşarak gözden kayboldu. İzleyenleri hayrete düşüren anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başıboş gezen at bir anda cadde ortasında seyir halinde olan motosikletin karşısına çıktı. Aniden yola fırlayan ata çarpan motosikletli dengesini kaybederek düştü.

MOTOSİKLET ATLA ÇARPIŞTI

At ise hiçbir şey olmamış gibi hızla bölgeden uzaklaştı. İzleyenleri hayrete düşüren kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletlinin yola fırlayan ata çarptığı, motosikletlinin yola savrulduğu atın ise uzaklaştığı görülüyor.