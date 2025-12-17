Haberler

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme:
Sancaktepe'de bir araca zarar veren şüphelinin iş yerinde yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Sancaktepe'de bir araca zarar veren şüphelinin iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şahıs tutuklandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir araca yönelik "mala zarar verme ve tehdit" suçunu işlediği belirlenen O.S. (28) ve S.D.'yü (16) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahısların kullandığı aracı tespit eden ekipler Osmangazi Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Burada yakalanan şüphelilerden O.S.'nin iş yeri adresinde yapılan aramalarda ise; 127 parça halinde marihuana, 38 parça halinde toplam 380 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 114 adet fişek, 1 hassas terazi, 1 pres makinesi ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Ayrıca, iş yerinde bulunan K.K. (43) ve R.U.M. (20) isimli şahıslar da yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan ve "Yağma - 6136 SKM ve TCK 188" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.K. ve R.U.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; S.D. ve O.S. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

