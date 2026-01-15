Haberler

Sancaktepe'de silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de silahlı eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şahsı yakaladı. 36 yaşındaki E.A.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ve çelik yelek bulundu. Şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta şüpheli bir şahsın olduğu yönünde ihbar alınması üzerine ekipler derhal olay yerine intikal etti.

Otopark içerisinde yapılan kontrollerde E.A. (36) isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili yapılan sorgulamada, silahlı bir eylem gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan E.A., 14 Ocak 2026 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu