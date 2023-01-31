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Sancaktepe'de otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de otomobil alev alev yandı

Sancaktepe'de otoyolda arızalanan bir otomobil alev alev yandı.

Sancaktepe'de otoyolda arızalanan bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Olay, Sancaktepe Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir otomobil arızalandı. Arızalanan otomobil kısa sürede bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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