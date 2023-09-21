Sancaktepe'de ölü bulunan şahsın eski sevgilisinin yargılanmasına devam

Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü bulunan şahsın eski sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen adliye güvenliği, sanığın kendisinden yardım istediğini belirtti.

Sancaktepe'de 1 Ocak 2023'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin eski sevgilisi olduğu iddia edilen Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz olarak yargılanan Cemal Çiftçi duruşmada hazır bulundu. Tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık adliyenin güvenliğinden yardım istemiş

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve sanık Seçil Çiftçi ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten S.C., duruşmada tanık olarak dinlendi. S.C. beyanında, sanığa yaşadığı sıkıntılardan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunarak, delillerin toplanması gerektiğini söylediğini anlattı. Tanık S.C., "Seçil, maktulün kendisini çeşitli hatlardan aradığını ve kapısına dayandığını söylemişti. Olaydan bir gün önce nöbete geldiğimde sanık, 'Yanımda olur musun? Yalnız kalmak istemiyorum, çünkü sıkıntı olacağını düşünüyorum' dedi. Ben kendisine yardımda bulunamadım fakat diğer arkadaşlardan yardım istedim. İki sefer arkadaşların yanına gitmiş. O tarihten sonra kendisiyle iletişimde bulunmadım" şeklinde konuştu.

Tanık, maktul Semih Sevim'in sanığın canlı yayınlarına katıldığını ve o sırada tehdit içerikli mesajlar yolladığını belirtti.

Sanık Seçil Çiftçi ise, savunmasında kendisini sadece korumak istediğini belirterek, "Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Sadece sosyal medyanın gücünü almak istedim. Her canlı yayında bana tehditler ediyordu. Maktul, sosyal medyada çok fazla tehditte bulunmuştur, ben engellediğim için bunları görmedim" dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının dosyaya sunduğu flash belleğin incelenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme mesire yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği anlatıldı. İddianamenin devamında, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan eylemleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu aktarıldı. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. - İSTANBUL