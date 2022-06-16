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Sancaktepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sancaktepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada Motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest kaldı Sancaktepe'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest kaldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İnönü Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında bir motosikletin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda, motosikletin sokak üzerinde park halinde olduğu, 2 şüpheli şahsın bir süre sokak içerisini ve çevreyi gözetlediği ve akabinde motosikleti çalarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen F.M. ve M.E.Ç. isimli şüpheli şahıslar, 15 Haziran 2022 günü saat 22.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "motosiklet hırsızlığı" suçundan haklarında adli işlem yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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