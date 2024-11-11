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Sancaktepe'de İş Yerine Kurşunlama, Şahıslar Kaçarken Araçlara Çarptı

Sancaktepe'de İş Yerine Kurşunlama, Şahıslar Kaçarken Araçlara Çarptı
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İnönü Caddesi'nde bir iş yerini kurşunlayan şahıslar, kaçarken yoldaki araçlara çarptı ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri inceleme yaparken bir uzun namlulu silah buldu.

Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunlayan şahıslar otomobilleri ile kaçarken yoldaki araçlara çarptılar. Şahısların otomobilden inerek kaçtığı öğrenildi.

Olay, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerine silahla ateş açan şüpheliler otomobilleri ile kaçarken yol üzerindeki bir otomobile ve bir kamyonete çarptılar. Şüpheliler kazada hasar gören otomobillerinden inerek olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay mahallinde inceleme çalışmaları sırasında bir adet uzun namlulu silah bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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