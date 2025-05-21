Sancaktepe'de İnşaat Sahasında Toprak Kayması: 3 İşçi Kurtarıldı

Sancaktepe'de İnşaat Sahasında Toprak Kayması: 3 İşçi Kurtarıldı
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Sancaktepe'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi kısmen toprağın altında kaldı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir müdahale ile işçileri kurtardı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sancaktepe'de bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Sabır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan 3 işçi kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan 3 işçi kısa sürede kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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