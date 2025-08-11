Sancaktepe'de Hırsızlık: 4 Dakikada Bisikletle Kaçtılar

Sancaktepe'de Hırsızlık: 4 Dakikada Bisikletle Kaçtılar
Sancaktepe'de bir apartmana giren 1'i kadın 3 kişi, sadece 4 dakikada içeriye girerek çeşitli eşyaları çalıp bisikletle kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık anı kaydedildi.

Sancaktepe'de bir apartmana giren 1'i kadın 3 kişi, 4 dakika içinde buldukları her şeyi çalıp bisikletle kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Altuntaş, oğluyla birlikte park dönüşünde bisikletlerini apartmanın alt katına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika sonra apartmana giren şüphelilerden kadın olanı içeri girerek oto teybi, elektrik süpürgesi ve diğer eşyaları topladı. Ardından içeri giren erkeklerden biri üçüncü kata çıkarak ayakkabı ve terlikleri aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, çaldıkları bisikletle kaçtıklarını ifade eden Altuntaş, "Olay 4 dakika içinde oldu. Akşam 21.00'den sonra oğlumla park dönüşü bisikleti alt kata bıraktık. 10-15 dakika sonra hırsızlar gelmiş. İki erkek bir kadın, olay toplam 4 dakika sürüyor. Önce kadın girmiş, alt kattaki eşyaları toparlamış. Sonra erkeklerden biri yukarı çıkıp ayakkabılarımızı ve terlikleri almış. En sonunda bisikleti alarak apartmandan çıkmışlar. Çaldıkları bisikletle kaçmışlar. Emniyete şikayette bulundum, görüntüleri de sağ olsun esnaf arkadaşlardan aldık" dedi. Emniyet güçlerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

