Sancaktepe'de Fırtına Çatı Uçurdu, Elektrik Kesintisine Neden Oldu
Sancaktepe'de gece saatlerinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısının uçmasına ve sokaktaki elektrik tellerinin zarar görmesine yol açtı. Olay yerine gelen ekipler, elektriği keserek önlemler aldı ve çatıyı kaldırdı.
Sancaktepe'de gece saatlerinde başlayan fırtına çatı uçmasına neden oldu. Uçan çatı sokaktaki elektrik tellerine takılarak elektrik kesintisine neden oldu.
Olay gece saatlerinde Merve Mahallesi Dursun Sokak üzerinde yaşandı. Bir anda başlayan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa