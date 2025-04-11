Sancaktepe'de Fırtına Çatı Uçurdu, Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Sancaktepe'de gece saatlerinde başlayan fırtına çatı uçmasına neden oldu. Uçan çatı sokaktaki elektrik tellerine takılarak elektrik kesintisine neden oldu.

Olay gece saatlerinde Merve Mahallesi Dursun Sokak üzerinde yaşandı. Bir anda başlayan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı. - İSTANBUL