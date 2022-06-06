Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi - Haberler

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi Sancaktepe'de asırlık meşe ağacı metro inşaat alanına devrildi Sancaktepe'de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi Sancaktepe'de asırlık meşe ağacı metro inşaat alanına devrildi İSTANBUL - Sancaktepe'de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması felaketi önledi. Olay, İstanbul Sancaktepe Orhangazı Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan asırlık Meşe ağacı yola devrildi. Devrilen asırlık meşe ağacı çevrede bulunan bir metro inşaat alanına girdi. İşçilerin paydos etmesi felaketi önledi. Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü. Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye ekipleri devrilen asırlık ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinden güvenlik önlemi aldı. İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa Sancaktepe İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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