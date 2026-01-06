Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

VİDEODAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Paylaştığı videonun ardından genç öğretmen canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılıkların ve kumarın yarattığı tahribatı bir kez daha gündeme getirdi.