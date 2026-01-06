Haberler

Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, saplandığı sanal kumar bataklığından kurtulamadı. Ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini söyleyen Çelik, sosyal medyada video yayınladıktan sonra intihar etti.

  • 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle yaşamına son verdi.
  • Şafak Çelik, ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybetti.
  • Şafak Çelik, sosyal medyada paylaştığı veda videosunun ardından intihar etti.

Sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

VİDEODAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Paylaştığı videonun ardından genç öğretmen canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılıkların ve kumarın yarattığı tahribatı bir kez daha gündeme getirdi.

Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKenan polat:

ALLAH bu kumar sitelerini işletenlerin belasını versin ..

Yorum Beğen270
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

Kumar nir hastalıktır eğlence değildir nasıl psikolojik sorunu olan sifrozen bipolar akıl hastalığı gibi bir hastalıktır.. kumara düşen yakınız varsa para ev araba kefil destek vermeyin sonu yok tedavi görmesi için ikna edin

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin... Kumar gercekten kotu bir illet... Egitimciler bile tuzagina dusebiliyor...

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Kumar ocak söndürür uzak durun, hatasını anlamış ama iş işten geçmiş Allah rahmet eylesin inşallah

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Çok üzücü, dram..

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

