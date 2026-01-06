Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, saplandığı sanal kumar bataklığından kurtulamadı. Ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini söyleyen Çelik, sosyal medyada video yayınladıktan sonra intihar etti.
- 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle yaşamına son verdi.
- Şafak Çelik, ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybetti.
- Şafak Çelik, sosyal medyada paylaştığı veda videosunun ardından intihar etti.
Sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.
KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ
Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.
VİDEODAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Paylaştığı videonun ardından genç öğretmen canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılıkların ve kumarın yarattığı tahribatı bir kez daha gündeme getirdi.