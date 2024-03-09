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Sanal Kredi Kartı Dolandırıcısı Sahte Kimlikle Yakalandı

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Sanal kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapan ve yasaklı sitelerden elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyet sürdüren zanlı, Asayiş Büro ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı. Zanlının 105 dosyadan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Sanal kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapan, yasaklı sitelerden elde edilen kara paraları aklamaya yönelik kredi kartı faaliyetlerini sürdüren hakkında 105 dosyadan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı devriye gezen Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı.

Yurt genelinde son zamanlarda gündem olan telefon dolandırıcılığı, sanal alışveriş sitesi gibi dolandırıcılık suçlarında artış yaşanıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin kartlarını kiralayarak bu şekilde elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyet sürdüren dolandırıcılık suçlarından 105 farklı şikayet dosyası bulunan ve 54 yıl 6 ay aranması olduğu tespit edilen zanlı Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin devriye görevi esnasında şüphelenip durdurulması üzerine yakalandı. Şahsı durduran polisler kimliğin sahte olduğunu tespit edince polis merkezine parmak izi tespiti için götürülen zanlının Birol Ercan isimli şahıs olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"500 TL gibi cüzi miktarda paralara insanlar kandırılarak banka hesapları yasadışı para akışında kullanılmaktadır"

Konuyla alakalı özellikle üniversite öğrencilerinin bu tarz dolandırıcılık hususlarına maruz kaldığını belirten Av. Melik Döngelci, "Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu 157. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bahsedilen olayımızda ceza kanunun 158 - F Maddesinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği belirtilmiştir. Dolandırıcılar maddi durumu iyi olmayan ve para ihtiyacı olan kişileri bulup onlara sanal kart oluşturup onların üzerine hesaplar açarak elde ettikleri gelirleri bu hesaplara aktarıp hesap sahiplerine cüzi miktarlar verdikten sonra paraları kendilerine almaktadırlar. Dolandırılan şahıslar şikayetçi olduğunda resmi banka hesapları belirtilen şahıslara gittiği için ilk olarak bu şahıslar yargılanır ve asıl şahıslara ulaşılmaya çalışılır. 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir durumdur vatandaşlarımız küçük menfaatler için banka hesaplarını başkalarına kullandırtmamalıdırlar. Sırf bu para ihtiyaçları göz önüne alınarak 500 TL gibi cüzi miktarda paralara insanlar kandırılarak banka hesapları yasadışı para akışında kullanılmaktadır. Kullanılan banka hesapları sahipleri de dolandırıcılık suçundan ceza alma durumunda oluyorlar. Bankacılık ve kredi kurumlarını kullanmak suçuyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiş durumda. Vatandaşlarımız tanımadıkları kimseden gelecek paraları kabul etmemelidirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Büro Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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