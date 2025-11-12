Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) Samsun'daki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidin Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi.

Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN