Samsunda Bir Kadın İşyerinde Fiziksel Saldırıya Uğradı

Samsunda bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı işyerinde fiziksel saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadını işyerinde çalışan bir garson kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Z.Y (50), sarhoş olduğu iddia edilen boşandığı eski eşi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. İş yerindeki mutfakta çalıştığı sırada eski eşinin yanına giren şahıs önce kadına bağırdı. Akabinde dışarı çıkan ve akabinde öfke ile tekrar mutafa giren adam, eski eşine yumruklar savurdu. O sırada restoranda çalışan Ahmet Uykan isimli garson, adamı tutarak dışarı çıkardı.

Ahmet Uykan, "Servis yapıyordum. O sırada kavga sesi duydum. Mutfağa gittiğimizde eşini darp ettiğini gördük. Bu yüzden müdahale ettik. Kadını kurtardık. 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Vicdan azabı çektim. Orada başkası da olabilirdi. Annem veya kız kardeşim de olabilirdi. İnsanlık görevimizi yerine getirdik" dedi. - SAMSUN