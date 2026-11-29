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Samsun'un Yakakent ilçesinde kendisinden yaklaşık 33 saattir kendisinden haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden yaklaşık 33 saattir haber alınamayan Muhammet Torun'a (46) ait araç, Yakakent ilçesindeki mesire alanında bulunurken, şahsın izine henüz rastlanmadı. Torun'un kayıp olduğu bilgisinin dün akşam saatlerinde AFAD'a ulaşması üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD'ın çağrısı üzerine arama-kurtarma konusunda deneyimli ve AFAD akreditasyonuna sahip sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle pazar günü sonlandırılan arama çalışmalarına pazartesi günü devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı