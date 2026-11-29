Samsun Yakakent'te yaklaşık 33 saattir haber alınamayan şahıs için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Yakakent ilçesinde yaklaşık 33 saattir kendisinden haber alınamayan şahsın aracı mesire alanında bulundu, izine henüz rastlanmadı. AFAD koordinesinde başlatılan arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle pazar günü sonlandırıldı; çalışmalara pazartesi günü devam edilecek.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kendisinden yaklaşık 33 saattir kendisinden haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden yaklaşık 33 saattir haber alınamayan Muhammet Torun'a (46) ait araç, Yakakent ilçesindeki mesire alanında bulunurken, şahsın izine henüz rastlanmadı. Torun'un kayıp olduğu bilgisinin dün akşam saatlerinde AFAD'a ulaşması üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD'ın çağrısı üzerine arama-kurtarma konusunda deneyimli ve AFAD akreditasyonuna sahip sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle pazar günü sonlandırılan arama çalışmalarına pazartesi günü devam edileceği bildirildi.