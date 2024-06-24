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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralanan otomobil sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Zeynep Köse idaresindeki 55 HS 326 plakalı otomobil ile Gençlik Caddesi'nden Lale 1 Sokağa dönüş yapan Uğur Yılmaz'ın kullandığı 10 AAR 879 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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