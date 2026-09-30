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Samsun Tekkeköy'de vinç sepetinin çarptığı iskeleden düşen işçi kurtarılamadı.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yeri inşaatında vinç sepetinin çarptığı iskeleden düşen 55 yaşındaki işçi ağır yaralandı. İşçi, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da 55 yaşındaki işçi, inşaatta vinç sepetinin çarptığı iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yeri inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan İnal (55) inşaatta çalıştığı sırada vinç sepetinin iskeleye çarpması sonucu iskeleden düştü. Ağır yaralanan İnal, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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