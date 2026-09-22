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Samsun-Sinop kara yolundaki çiftlikte saman deposu yangınına müdahale sürüyor

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Samsun-Sinop kara yolundaki çiftlikte saman deposu yangınına müdahale sürüyor
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Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki bir çiftlikte saat 17.00 sıralarında saman deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir çiftlikte bulunan saman deposu, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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